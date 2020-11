Stiri pe aceeasi tema

- Marea majoritate a celor 56 milioane de locuitori ai Angliei, inclusiv cei din Londra, vor continua sa traiasca sub restrictii severe dupa sfarsitul lockdown-ului national la inceputul lunii decembrie, a anuntat guvernul britanic, dand detalii despre...

- Londra intra de azi in lockdown, masura care va dura pana in 2 decembrie. Terasele de pe Oxford Street au fost pline, iar londonezii au dat buzna in magazinele de haine. Londonezii au profitat de ultimele momente de libertate.

- Londra inasprește restricțiile pentru limitarea raspandirii coronavirusului incepand din noaptea din noaptea de vineri, urmand sa treaca in „nivelul 2” al lockdown-ului. Masurile se vor aplica in capitala britanica și vor fi anunțate in Camera Comunelor de ministrul Sanatații britanic, Matt Hancock,…

- Londra este pe cale sa declare „alerta maxima" in ceea ce priveste coronavirusul, al doilea ca nivel in amploarea masurilor impuse de Guvernul Boris Johnson pentru a opri raspandirea Covid in Marea Britanie. Anuntul a fost facut de primarul Capitalei britanice Sadiq Khan, potrivit BBC. Decizia,…

- Summitul european care urma sa se desfașoare pe 24 și 25 septembrie a fost amânat pentru 1 si 2 octombrie, din cauza ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, a intrat în carantina dupa ce unul dintre membrii personalului sau de securitate a fost testat pozitiv la noul coronavirus,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca este inevitabil ca tara sa se confrunte cu un al doilea val de coronavirus si a precizat ca desi nu isi doreste o a doua carantina la nivel national, guvernul ar putea fi nevoit sa introduca noi restrictii, relateaza Reuters. Potrivit unor relatari…

- Un ultim ciclu de negocieri începe marți între Uniunea Europeana și Regatul Unit pentru a încerca sa smulga un acord privind Brexit. De cele doua parți ale Canalului Mânecii, dezacordurile persista și iata principalele puncte de blocaj, scrie Rador care citeaza France 24."Keep…

- Dintre cele 16.000 de joburi, 10.000 vor fi pentru lucratori de depozit, iar 3.000 pentru soferi de curierat. Reprezentantii companiei au declarat ca vor avea prioritate la angajare lucratorii angajati temporar la inceputul pandemiei de coronavirus. La inceputul pandemiei, supermarketurile…