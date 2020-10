Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, a spus miercuri la Antena 3 ca este foarte ingrijorata de modul in care vor putea face fata spitalele din Bucuresti la numarul de cazuri care este in crestere:„Pacientii care sunt internati in saloane au…

- Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre creșterea alarmanta a cazurilor de coronavirus in București și riscul de a intra in scenariul roșu, care sa impuna și mai multe restricții in Capitala,…

- Personal din Spitalul „Marius Nasta” din București, unul dintre principalele spitale COVID din țara, a fost atacat joi seara de rudele furioase ale unui pacient COVID care a decedat. A fost vorba despre un grup destul de numeros, care a amenințat medicii și pacienții internați la Institutul „Marius…

- Sistemul de sanatate romanesc are nevoie urgent de mai multi doctori – afirma presedintele Colegiului Medicilor din Bucuresti, Catalina Poiana. Reprezentantii Colegiului Medicilor din Capitala spun ca este nevoie de imbunatatirea conditiilor de munca, dar si de dezvoltarea de politici de sanatate care…

- Spitalul „Marius Nasta” din București, unul dintre principalele spitale COVID din țara, a fost atacat joi seara de rudele furioase ale unui pacient COVID care a decedat. A fost vorba despre un grup destul de numeros, care a amenințat medicii și pacienții internați la Institutul „Marius Nasta“. Managerul…

- SCHIMBARI… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, zilele trecute, ca sistemul medical sufera de o „boala, incepand de la medicina primara pana in sus”, iar perioada pandemiei a aratat „realitatea”. Acesta anunta reforme importante in Sanatate, iar unul dintre punctele principale va viza chiar…

- Un pacient care vrea o programare cu bilet de trimitere gaseste loc liber in marile clinici private din Capitala in 2 septembrie, 12 octombrie sau 16 noiembrie. Marile retele au doar un medic colaborator in Bucuresti pentru pacientii cu bilet de trimitere, care vor sa faca investigatiile gratuit,…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a declarat, vineri, ca nu se mai pot face internari in spital, pana cand nu se elibereaza paturi. Secția ATI și pavilionul COVID sunt pline.