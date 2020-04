Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții a avut loc in aceasta seara in cartierul Micro 7, din Hunedoara. Mai mulți oameni erau pe strazi, iar polițiștii au intervenit, dupa ce polițiștii care au incercat sa rețina un barbat care nu avea documentele prevazute de lege pentru situația Starii de Urgența. Spiritele au degenerat…

- Ministrul de interne a anuntat ca pastile si sfanta lumina vor fi impartite credinciosilor „de personalul clerical si voluntarii din parohie”. In cazul celor care locuiesc la bloc „acestea vor fi inmanate unui reprezentant desemnat de asociatia de proprietari sau chiriasi care va purta echipament de…

- Ieri, 23 februarie 2020, politistii din Abrud au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 40 de ani, din comuna Buceș, județul Hunedoara, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii publice.…