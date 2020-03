Revoltă la Constanța - Oamenii ies din camere, nemulțumiți de condițiile din carantină: 'Aici o să ne îmbolnăvim' Romanii care au venit din zonele afectate de coronavirus sunt nemultumiti de conditiile din spațiile de carantina, spun ca mancarea este groaznica si nimeni nu vrea sa le cumpere mancare nici pe bani. Este cazul carantinaților cazați in hotelurile din Mamaia, scrie Mediafax. Este revolta la Constanta, acolo unde mii de romani intorsi din zonele de focar sunt carantinati la hotelurile din Mamaia. Acestia spun ca nu pot sta in asemenea conditii si le este frica sa nu se imbolnaveasca. Oamenii acuza faptul ca mancarea este groaznica, iar gunoiul incepe sa se adune pe holurile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

