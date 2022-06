Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Vlad Cristache este noul director interimar al Teatrului Excelsior din Bucuresti, a anuntat primarul Capitalei, Nicusor Dan, pe pagina sa de Facebook . „Teatrul Excelsior are un nou director incepand cu data de 1 iunie. Este vorba despre Vlad Cristache, de 35 de ani, regizor angajat al Teatrului…

- Politia de Frontiera a anuntat joi ca 8.635 de cetateni ucraineni au intrat in Romania miercuri, in crestere cu 30 % fata de ziua precedenta, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un copil de 14 ani din Romania, care se intorcea dintr o excursie efectuata in Italia a fost uitat intr o parcare din Ungaria. Cazul a fost facut public de Politia din Ungaria care a postat pe pagina de Facebook intamplarea. "Ce ne a facut pe multi cand eram copii in excursia cu clasa, acum s a intamplat..…

- Politia de Frontiera anunta marti dimineata ca 8.894 de cetateni ucraineni au intrat in tara miercuri, in crestere cu 18 % fata de ziua precedenta. „In data de 06.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.635 de persoane, dintre care 8.894…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 8.277 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in scadere cu 4,3% fata de ziua precedenta. „In data de 31.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.973 de persoane, dintre care 8.277 cetateni…

- Zelenski a declarat in interviul oferit, ieri, presei ruse, ca iși dorește sa semneze un acord cu Romania pentru protejarea limbii romane in statul vecin, in semn de respect fața de minoritatea romana. Este pentru prima data cand Ucraina vine cu o asemenea abordare, in condițiile in care romanii constituie…

- Politia de Frontiera anunta duminica dimineata ca 16.676 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 2 % fata de ziua precedenta. “In data de 12.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 75.902 de persoane, dintre care…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca a depus amendamente la OUG 25/ 2021 pentru ca firmele rusesti sa nu mai poata participa la achizitiile publice din Romania. "Am spus ca trebuie sa ne asiguram ca sanctiunile aplicate Rusiei de Uniunea Europeana vor fi implementate si in Romania.…