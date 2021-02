Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2019 in 13 state membre ale Uniunii Europene functionau un numar total de 106 reactoare nucleare, care in acel an au produs 765.337 GWh de energie electrica, adica aproximativ 26% din productia totala de energie electrica din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare…

- Locuitorii dintr-un sat francez spun ca satelitii care redau internet afecteaza laptele produs de vaci. Locuitorii din comuna Saint-Senier-de-Beuvron refuza ca pamanturile lor sa fie folosite pentru...

- Ministrul francez al Sportului, Roxana Maracineanu, i-a cerut fotbalistului Kylian Mbappe sa ramana la Paris Saint-Germain, scrie vineri presa din Hexagon. Mbappe a impresionat cu cele trei goluri pe care le-a reusit marti pe Camp Nou, in meciul cu FC Barcelona din turul optimilor de finala…

- Starlink, proiectul din cadrul SpaceX, a depasit pragul de 1.000 de sateliti, fapt ce reprezinta inca o victorie pentru Elon Musk si planul sau de a furniza internet de mare viteza pe aproape intreg teritoriul planetei, scrie CNN, citat de Mediafax.ro. SpaceX, fondat in urma cu 19 ani, a ajuns…

- Oficialii Uniunii Europene au semnat un acord de lansare a unui sistem de sateliti in valoare de 7,3 miliarde de euro, idee care se aseamana cu proiectul Starlink din cadrul companiei SpaceX, detinuta de Elon Musk, anun'[ MEDIAFAX. Consortiul dedicat construirii satelitilor va fi condus de…

- De la 1 ianuarie 2021, China nu va mai importa deșeuri. De ani de zile este cel mai mare importator de gunoi al lumii, cu riscul creșterii poluarii, arata publicația de știința Phys. Intre timp, in Romania, au crescut in ultimii doi ani importurile ilegale de deșeuri. Din anii ‘80, țara a inceput sa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat simbata, intr-un mesaj in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP. "Welcome…

