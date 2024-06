Este debandada la Paris dupa plecarea vedetei Kylian Mbappe. Vestiarul, aproape de o revoluție impotriva conducerii, scrie presa franceza. Nasser Al-Khelaifi, președintele clubului, a decis sa blocheze primele fotbaliștilor, fiind nemulțumit de performanțele obținute in sezonul trecut. PSG a cucerit titlul și Cupa in Franța, dar a ieșit in semifinalele Ligii Campionilor. Scos din sarite […] The post Revolta in vestiarul lui PSG! first appeared on Ziarul National .