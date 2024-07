Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Ankara a adoptat luni, 29 iulie, legea care prevede eutanasierea cainilor fara stapan, bolnavi sau agresivi, a relatat Agerpres.Dispozitia controversata se refera la cainii vagabonzi „care reprezinta un pericol pentru viata si sanatatea oamenilor si a altor animale, a celor cu un comportament…

- Depozitarea neconforma a deșeurilor polueaza mediul și pune in pericol sanatatea tuturor. Cei care nu respecta regulile de colectare selectiva și arunca gunoiul la intamplare risca amenzi foarte mari. „Venim catre dvs. cu urmatoarea rugaminte: depozitați deșeurile DOAR in locurile special amenajate…

- Selly ar putea fi acuzat ca a tolerat intenționat ca rapper-ul Wizz Khalifa sa dețina și sa consume droguri la eveniment.Daca va fi gasit vinovat, va fi introdus in registrul traficanților de droguri, susține expertul antidrog Catalin Țone. Și realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel Anca Alexandrescu…

- Presedintele USR, Elena Lasconi, primar in orașul Campulung Muscel, considera ca actuala legislatie leaga de maini si de picioare autoritatile locale atunci cand ursii patrund in localitați, motiv pentru care propune ca primarii sa primeasca atributii clare in astfel de situatii, dupa cazul turistei…

- In octombrie anul trecut, celebrul vlogger Dorian Popa era prins de polițiști sub influența drogurilor, la volanul bolidului personal. Deși ulterior vedeta iși cerea scuze, se pare ca, in cele din urma, Dorian Popa nu scapa de probleme, mai ales cele cu legea. Conform Codului Penal, artistul risca 5…

- Proprietarii de apartamente risca ani grei de inchisoare, daca in locuințele lor chiriașii consuma droguri. Legea a fost promulgataProprietarii de apartamente in care se consuma droguri risca ani grei de inchisoare conform noii legi promulgate de președintele Klaus Iohannis. Aceasta lege, menita sa…

- Maine incepe oficial campania electorala, care se va incheia in data de 8 iunie la ora 7.00. Candidații care nu respecta regulile risca amenzi de pana la 25.000 de lei. Maine incepe oficial campania electorala pentru alegerile locale din 9 iunie. Campania se a incheia in 8 iunie, la ora 7.00. Primarii…

- O contabila din Arges, angajata la Primaria Corbi, a fost trimisa in judecata dupa ce procurorii DNA au stabilit ca a deturnat peste 1,5 milioane de lei din fondurile primariei catre firma fiicei sale, relateaza Adevarul.ro.Anchetatorii au stabilit ca femeia a furat din banii publici timp de cinci…