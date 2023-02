Revoltă în Turcia, după ce clădirile „din beton de calitate” s-au prăbușit. „Amnistia” din construcții ar fi de vină Dupa ce blocurile, despre care știau ca sunt rezistente, au picat ca și cum ar fi fost confecționate din carton, oamenii din Turcia se revolta. Au avut incredere in autoritați și, drept urmare, au pierdut totul. Oamenii din Turcia afectați de cutremur și nu doar sunt tot mai furiosi ca reglementarile in domeniul constructiilor sunt aplicate deficitar, ceea ce a contribuit fara indoiala la prabusirea atat de multor cladiri si la un bilant atat de mare al victimelor, relateaza BBC. In urma unor dezastre anterioare, reglementarile in materie de constructii au fost inasprit. De asemenea, au fost introduse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

