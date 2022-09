Vladimir Putin a ordonat guvernului sau sa plateasca 10.000 de ruble (aproximativ 165 de dolari) fiecarei familii cu copii de varsta școlara din teritoriile ocupate din Ucraina. Familiile rusești nu vor primi plați sociale in acest an școlar. Russians complain and voice protest because Putin ordered to pay 10,000 RUB ($165) to every family with […] The post Revolta in Rusia!Putin sprijina cu 165 de dolari pe luna familiile cu copii de varsta școlara din teritoriile ocupate din Ucraina in timp ce rușii sunt nemulțumiți ca ei nu primesc nimic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…