Revoltă în PSD! Cât de captiv și cât de parșiv poți să devii? E un trădător Teodorovici susține ca liderul interimar al PSD ar fi ”obedient și vandut”, iar intre timp accepta toate deciziile PNL. Totodata, fostul minitru de la finanțe susține ca Marcel Ciolacu nu vorbește in numele celui mai mare partid de opoziție și iși bate joc de romani. ”Cat de obedient și cat de vandut poți sa fii ca sa joci scena asta penibila a cititorului și reparatorului de legi scrise in sila și batjocura la adresa unor oameni scarbiți deja de atata prostie, ura și manipulare politica? Cat de captiv și cat de parșiv poți sa devii ca sa pretinzi ca aperi interesele celor care chiar nu mai inghit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

