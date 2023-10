Polițiștii sunt nemulțumiți ca li se cere sa se testeze antidrog și sa nu mai bea in timpul serviciului.Este revolta in Poliție dupa ce Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice un pachet legislativ prin care se propun masuri de consolidare a cadrului normativ pentru cresterea gradului de siguranta a cetateanului, siguranta rutiera si combatere […] The post Revolta in Poliția Romana. Angajații MAI, ”umiliți”ca li se cere sa se testeze antidrog și sa nu mai bea in timpul serviciului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .