Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse din interiorul PNL, discutiile au inceput in urma cu cateva saptamani. Mai multi liberali si-au manifestat nemultumirea fata de actualul lider PNL pentru ca acesta nu s-a consultat in formatiune cand a luat decizii importante. Printre acestea se afla sesizarea penala impotriva Vioricai…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune despre Tudorel Toader ca acesta trebuie sa spuna adevarul oamenilor și sa recunoasca public ca ”a fost recompensat pentru poziția sa in favoarea infractorilor de care asculta cu un nou mandat”.Intrebat duminica la Suceava despre declarația lui Toader,…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a anunțat ca senatorul Ion Popa, fost președinte PNL Argeș, s-a inscris in ALDE. “Ii urez bun venit lui Ion Popa in ALDE. Ne-am regasit in singurul partid cu adevarat liberal din Romania. Am lucrat foarte bine in vechiul PNL, sunt convins ca vom face din nou o echipa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, vineri fostului sef al statului, Traian Basescu, cu referire la ideea unei aliante de dreapta promovata de liderul PMP, ca ar fi mai bine sa lase politica si sa se apuce de scris carti. ''Nu cred ca cel mai bun promotor al unei astfel de idei poate fi…

- Scandal urias in sedinta PNL. Liberalii nu reusesc sa se inteleaga daca vor sustine sau nu formal plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva Vioricai Dancila si a lui Liviu Dragnea, informeaza Antena3.Sunt doua tabere, iar opozantii ii reproseaza lui Orban ca nu s-a consultat cu partidul…

- De dimineața pana seara auzim cum opoziția nu face nimic. Ca face blat cu PSD. Ca e degeaba. In tot acest timp, guvernarea Dancila-Dragnea-PSD e un dezastru ambulant care dauneaza Romaniei zi de zi. In acest context cred ca trebuie citita plangerea depusa de Ludovic Orban impotriva Vioricai Dancila.

- Reacții dure de la Ierusalim, dupa plangerea penala facuta de Ludovic Orban impotriva Vioricai Dancila. Una dintre aceste reacții a fost prezentata la ”Exces de putere”, de jurnalistul Attila Somfalvi....

- "Demiterea premierului, a unui Guvern, se face prin motiune de cenzura. Vom utiliza acest instrument al motiunii de cenzura, dar intr-un moment in care vom considera ca sunt cele mai mari sanse. Trebuie sa apara niste fisuri evidente in cadrul coalitiei, sa se rupa UDMR de PSD, ca deocamdata UDMR…