Revoltă în PNL! 40 de lideri din teritoriu îi cer demisia lui Florin Cîțu Peste 40 de lideri de organizații județene PNL au semnat o scrisoare prin care ii solicita lui Florin Cițu sa demisioneze de la șeia PNL și sa-i lase locul premierului Nicolae Ciuca, au declarat pentru G4media.ro surse din partid. Scrisoarea ii va fi inmanata joi lui Cițu de catre prim-vicepeședinții partidului. Daca Floin Cițu va refuza sa demisioneze, liderii organizațiilor PNL vor convoca vineri dimineața ședințe ale Birourilor pemanente județene pentru a cere declanșarea procedurii de organizare a unui Congres extraodinar. Liderii PNL sunt nemulțumiți ca Florin Cițu tensioneaza relațiile din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de lideri de organizații județene PNL au semnat o scrisoare prin care ii solicita lui Florin Cițu sa demisioneze de la șeia PNL și sa-i lase locul premierului Nicolae Ciuca, potrivit G4media.ro. Scrisoarea ii va fi inmanata joi lui Cițu de catre prim-vicepeședinții partidului. Daca Floin Cițu…

- Peste 40 de lideri de organizatii judetene PNL au semnat o scrisoare prin care ii solicita lui Florin Citu sa demisioneze de la sefia PNL si sa-i lase locul premierului Nicolae Ciuca, au declarat pentru G4media.ro surse din partid. Scrisoarea ii va fi inmanata joi lui Citu de catre prim-vicepresedintii…

- Cițu out. Peste 40 de lideri de organizații județene PNL au semnat o scrisoare prin care ii solicita lui Florin Cițu sa demisioneze de la șeia PNL. Și sa-i lase locul premierului Nicolae Ciuca, au declarat pentru G4media.ro surse din partid. Scrisoarea ii va fi inmanata joi lui Cițu de catre prim-vicepeședinții…

- Liderii coaliție de guvernare se reunesc de la ora 11, la Palatul Parlamentului, intr-o ședința de coaliție in care va fi discutat pachetul de masuri socio-economice anunțat de premierul Nicolae Ciuca. Ulterior, de la ora 13, miniștrii din guvern sunt chemați, rand pe rand, la o evaluarea cu liderii…

- Romania sarbatoreste, in 2022, 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. (UE)Cu acest prilej, Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, astazi, intr-o sedinta solemna, la care va participa ministrul pentru Europa si Afaceri externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, care va sustine o alocutiune.Franta…

- Marcel Boloș este noul ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Vineri, 28 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind numirea lui Marcel Bolos in functie, a informat Administratia Prezidentiala. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functia de ministru…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marți seara, 11 ianuarie, la TVR , ca liberalii nu au luat inca o decizie privind desemnarea unei persoane pentru functia de ministru al Cercetarii si Digitalizarii, post vacant dupa demisia lui Florin Roman . „Inca nu am decis ceva. Le-am spus colegilor mei…

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, lanseaza un atac subtil in plan economic importiva premierului Nicolae Ciuca. El spune ca nu a avut oameni in strada cat timp a fost in fruntea Guvernului și considera ca un premier trebuie sa ia masuri decente, nu populiste. Va reamintim ca premierul…