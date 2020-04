Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții a avut loc in aceasta seara in cartierul Micro 7, din Hunedoara. Mai mulți oameni erau pe strazi, iar polițiștii au intervenit, dupa ce polițiștii care au incercat sa rețina un barbat care nu avea documentele prevazute de lege pentru situația Starii de Urgența. Spiritele au degenerat…

- Doua fete de 15 ani și o femeie, din orașul Lupeni, județul Hunedoara, au fost ranite la cap, luni, de bucați cazute dintr-un acoperis smuls de vant și cazut pe strada. Potrivit ISU Hunedoara, cele doua fete de 15 ani, ranite in zona capului de o bucata de acoperis cazuta pe strada, au fost duse […]…

- Conform primelor informatii, la data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 15, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj Napoca au fost sesizati despre faptul ca, pe raza Cartierului Buna Ziua, din Cluj-Napoca, un participant la trafic conduce haotic. Au fost anuntate toate echipajele…