- Consiliul Local al Copiilor din comuna Ciugud, județul Alba, a votat, in premiera naționala, proiectele de investiții care vor fi finanțate cu 50.000 de lei, printre care se numara locuri de joaca in fiecare sat, o masa de tenis și doua masuțe de șah, anunța MEDIAFAX.Autoritațile locale din…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca numarul de cazuri de infectari ramane destul de constant, cu unele cresteri, urmate de scaderi, "ceea ce inseamna ca ne mentinem inca pe un platou". "Daca purtam masti, daca pastram igiena si mentinem distanta vom scadea foarte mult curba imbolnavirilor si,…

- Comuna 1 Decembrie ne-a obișnuit de mult timp cu o administrație activa care funcționeaza in ritm alert, indiferent de cat de dificil este contextul economic sau social. Soluțiile sunt gandite rapid, eficient și apoi puse in practica cu promptitudine de Consiliul Local și echipa Primariei 1 Decembrie,…

- Structura rutiera din comuna Șoimuș va fi refacuta dupa introducerea apei și a canalizarii. In comuna au loc ample lucrari pentru introducerea sistemului de apa și canal. O astfel de lucrare presupune sapaturi și subtraversari pe strazi și nu numai. Autoritațile locale din comuna Șoimuș vor…

- Administrația comunei Ocnița nu se dezminte nici pe timpul pandemiei. Pentru a veni in ajutorul cetatenilor, sub coordonarea primarului Eduard Barcau, s-au inteprins o serie de masuri menite sa reduca riscul infestarii cu noul coronavirus. In acest sens, in aceste zile, Primaria Ocnița distribuie…

- Primarul PSD din comuna olteana Visina Noua l-a agresat pe presedintele PNL din aceeasi localitate in mijlocul strazii, conflictul degenerand intr-o bataie cu buze rupte și camași sfașiate. Mai multi voluntari PNL care imparteau masti sambata, 18 aprilie, in comuna olteana Visina Noua sustin ca au fost…

- Primaria Dragomiresti a inceput sa distribuie maști de protecție si manuși locuitorilor din intreaga comuna.Acestea sunt distribuite in mod gratuit in fiecare gospodarie.La ora transmiterii acestei stiri,in comuna Dragomiresti nu exista cazuri de COVID-19. “Primaria Dragomiresti a inceput in forta…

- Un atelier de croitorie infiintat cu fonduri europene in comuna Zorleni cu scopul de a crea costume populare romanesti va confectiona, in aceasta perioada, masti de protectie, a anuntat primarul localitatii, Paula Hultoana, potrivit Agerpres. Atelierul a fost infiintat cu fonduri europene, scopul…