Revoltă în Canada împotriva restricțiilor. Poliția a intervenit în forță cu bastoane și spray-uri lacrimogene Un protest uriaș a avut loc in Montreal. Zeci de mii de persoane au manifestat sambata, pentru a denunta masurile anti-Covid luate in Quebec. Poliția a intervenit cu bastoane și spray-uri lacrimogene, relateaza CTVNews.ca. Protestul de sambata a adunat o mulțime uriașa de oameni pe strazile din Montreal, fiind cel mai mare organizat de la […] The post Revolta in Canada impotriva restricțiilor. Poliția a intervenit in forța cu bastoane și spray-uri lacrimogene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

