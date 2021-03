Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a aprobat exportul a 43 de milioane de doze de vaccinuri contra Covid-19 de la sfarșitul lunii ianuarie (cand a introdus mecanisme de control in acest sens, dupa conflicul cu AstraZeneca) și pana acum, potrivit Reuters. Dupa implementarea sistemului de control, Bruxellesul a aprobat…

- Compania americana in domenul biotehnologiei Moderna a inceput sa testeze un vaccin impotriva covid-19 asupra unor copii cu vasta cuprinsa intre sase luni si 11 ani, anunta firma marti intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest test clinic vizeaza in total 6.750 de copii in Statele Unite si Canada,…

- Compania americana Moderna a inceput studiile vaccinului Covid-19 pe mii de copii cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 11 ani. Conform unui comunicat al companiei, citat de Le Figaro, studiul clinic implica un total planificat de 6.750 de copii din Statele Unite si Canada. Vaccinul Moderna este autorizat…

- Modelele Jaguar Land Rover (JLR) vor fi integral electrice pana in 2030, grupul de lux alaturandu-se astfel cursei globale a producatorilor auto care dezvolta vehicule cu emisii zero, in perspectiva interzicerii vanzarilor de masini noi alimentate cu combustibili fosili, transmite Reuters, informeaza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat legea care permite lansarea procesului de vaccinare impotriva coronavirusului pe teritoriul Ucrainei, documentul fiind adoptat in cursul zilei de vineri de Parlamentul de la Kiev. Noua lege face posibila autorizarea in regim de urgenta a vaccinurilor…

- AstraZeneca s-a oferit sa devanseze livrarile vaccinului sau anti-Covid Uniunii Europene, în timp ce blocul a cerut producatorului britanic daca poate direcționa doze din Regatul Unit pentru a compensa deficitul de livrari, au spus oficiali europeni pentru Reuters. Compania anglo-suedeza a…

- Peste 25 de milioane de europeni au fost confirmați pozitiv cu nou coronavirus de la izbucnirea pandemiei pana in prezent. Europa a devenit astfel epicentrul pandemiei la nivel mondial. Cele 52 de tari din Europa, care se intinde spre est pana la Azerbaidjan si Rusia, alcatuiesc zona cea mai afectata…