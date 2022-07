Revolta fermierilor olandezi, pas cu pas, către o nouă ordine mondială? Mediatizarea excesiva a razboiului din Ucraina a facut ca atenția opiniei publice mondiale sa fie distrasa de la scandalul scumpirilor carburanților, energiei electrice și a gazelor. Mai mult, timid, pe ici pe colo, a inceput sa se vorbeasca despre seceta dar și de o criza alimentara. Dar revolta fermierilor olandezi a demonstrat ca lumea este intr-o continua schimbare. In plina criza energetica și alimentara, guvernul olandez condus de premierul Mark Rutte vrea sa inchida o treime din fermele agricole și zootehnice din motive „pseudo-ecologice”. La ora actuala, Olanda este al cincilea exportator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

