Revoltă după o petrecere uriașă într-un club din Capitală: Pentru asta stau toți elevii cu mască, până la 8-9 ore pe zi? (video) Mai mulți internauți s-au revoltat pe o rețea de socializare dupa apariția unor imagini de la o petrecere uriașa intr-un club din Capitala unde regulile sanitare au fost ignorate complet. „Pentru asta imi petrec 8 h/zi la locul de munca purtand masca și viziera? Pentru asta stau toți elevii cu masca, pana la 8-9 ore pe zi? Pentru asta s-a trecut la invațamantul hibrid, in care ai parte de educație din 2 in 2 saptamani?”, a scris o persoana pe rețeaua sociala. Pentru asta imi petrec 8 h/zi la locul de munca purtand masca si viziera?Pentru asta stau toti elevii cu masca, pana la 8-9 ore pe zi? Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Capitalei au aplicat sanctiuni in valoare totala de 21.500 de lei organizatorului unei petreceri intr-un club din Bucuresti, la care participantii nu purtau masti de protectie, precum si administratorului societatii comerciale in spatiul careia a avut loc evenimentul. "Ca urmare a imaginilor…

- Profesorul de sport din Oradea care s-a filmat in timp ce le spunea elevilor sa nu poarte maștile sanitare in școli a fost amendat cu suma de 2.500 de lei, conform Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Bihor. „Urmare a apariției in spațiul public, in ziua de 23.09.2020, a imaginilor privind pe profesorul…

- Luni, 14 septembrie, este prima zi de scoala, insa anul acesta va fi unul complet diferit pentru elevii din Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, acestia trebuie sa poarte masca de protectie, sa practice distantarea sociala si sa se dezinfecteze pe maini constant. La intrarea in institutiile…

- In timp ce autoritațile incearca sa clarifice cum va arata noul an școlar, in Capitala se propune testarea pentru COVID-19 a elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar, inainte de intoarcerea in clase.

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a luat decizia, luni, ca masca de protecție sa devina obligatorie in Centrul Vechi din Capitala, anunța Digi 24.”Masura va fi valabila pentru zonele pietonale, nu și pentru terase”, anunța duminica viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. „Zona pietonala…

- Nu s-a luat inca nicio decizie privitoare la inceperea școlilor. Elevii din Capitala protesteaza in fața Guvernului. Reprezentanți ai Asociației de Elevi din București și Ilfov au ieșit in fața Guvernului pentru a li se oferi o explicație. Mulți dintre aceștia nu cunosc nicio masura luata pentru inceperea…

- Deputatul Mitraliera socheaza din nou. A facut scandal cu Politia intr-o benzinarie de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala. Paramentarul PSD s-a ales si cu doua amenzi dupa incident. O data pentru ca nu a purtat masca, a doua oara pentru ca a jignit politistii care ii puneau in vedere ca nu are…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Victoriei din București, in semn de protest fața de intenția guvernanților de a legifera carantina și izolarea. Inițial, participanții s-au adunat pe trotuare, apoi au mers in mijlocul pieței. Cei mai mulți nu poarta marști de protecție…