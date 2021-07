Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 12,00: Elicopterul a ajuns in localitatea Tulgheș, iar victima este preluata și transportata la Spitalul Clinic Județean de Urgența Tg.Mureș, pentru acordarea ingrijirilor medicale de specialitate. ******** Potrivit ISU Harghita, in aceasta dimineața un barbat de 65 de ani a fost atacat de…

- Un grup de hackeri cunoscut sub numele de „Fancy Bear”, legat de Rusia, a efectuat in ultimele zile un atac cibernetic asupra infrastructurii critice germane și a sistemului bancar al țari. Potrivit Bild, autoritatea federala de securitate cibernetica (BSI) a confirmat atacul miercuri și a citat surse…

- Primarul comunei Atid din județul Harghita, Szilveszter Attila (UDMR), susține ca un urs a produs stricaciuni la un mormant si ca oamenii au ajuns la capatul rabdarii. Intr-o inregistrare video, edilul face apel la Ministerul Mediului sa intervina, pentru ca „ajungem sa ne manance ursii”.

- Premierul Florin Cițu a declarat ca a cerut un raport privind atacurile urșilor și vrea sa afle cum procedeaza alte țari inainte ca Guvernul sa aprobe ordonanța aflata in lucru anunțata de ministrul mediului, Tanczos Barna, care prevede alungarea, relocarea sau impușcarea urșilor care provoaca pagube…

- Numarul alertelor raportate la 112 cu privire la atacurile ursilor a ajuns sa fie, in iunie, de 30-40 pe zi, iar problema ia amploare fapt pentru care trebuie sa elaboram cadrul legal pentru interventii imediate, a scris, marti, pe propria pagina de Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Barbatul de 54 de ani a fost atacat de urs, in plina zi, la o ferma din localitatea Sacel. Cațiva oameni care l-au gasit ranit au sunat la 112, iar victima a fost dusa la spital cu ambulanța. Avea rani grave in zona pieptului și a fost operat de urgența.Un caz tragic s-a petrecut și in județul Cluj.…

- Urșii de pe cel mai important fond de vanatoare din județul Brașov vor primi din nou de mancare din partea autoritaților dupa trei luni in care activitatea de hranire a acestora a fost suspendata de Regia Publica Locala a Padurilor "Kronstadt". Pentru a indeparta urșii de pe strazile Brașovului, municipalitatea…

- 14 mesaje RO-ALERT au fost transmise de catre autoritați, dupa ce urșii incep sa dea navala in orașele din Harghita. Mai mulți cetațeni au semnalat, in repetate randuri, prezența animalelor chiar și la ușilor localurilor din orașe. Oamenii au inceput sa se blocheze in case și le este frica sa circule,…