- Stefan Mandachi, antreprenorul care a devenit cunoscut dupa ce a construit un metru de autostrada si initiatorul miscarii #sieu, a anuntat, pe Facebook, ca doreste sa ii angajeze intr-unul dintre restaurantele sale pe cei doi cetateni din Sri Lanka, aflati in centrul scandalului rasist din comuna Ditrau,…

- El a spus ca-i angajeaza la firmele sale pe cei doi brutari din Sri Lanka care sunt la un pas sa-si piarda slujbele deoarece localnicii din comuna harghiteana nu-i vor in randul lor. "Eu daca eram in locul patronului de la Ditrau nu as fi renuntat la cei doi straini pentru nimic in lume. A fost las,…

- Problema localnicilor din Ditrau, județul Harghita, revoltați de angajarea a doi brutari din Sri Lanka nu este legata de cei doi emigranți, ci de comportamentul patronului firmei, a declarat, sambata, la finalul adunarii populare, primarul Puskas Elemer.Primarul comunei Ditrau, Puskas Elemer,…

- Un numar de 300 de persoane din comuna Ditrau, judetul Harghita, au participat sambata la o sedinta mediata de primarul Puskas Elemer, pe fondul conflictului local izbucnit dupa ce patronul unei brutarii a angajat doi muncitori din Sri Lanka.

- UDMR a transmis, joi seara, ca nu poate accepta incitarea la ura împotriva unor oameni de alta culoare sau care vorbesc alta limba, cum sunt emigranții din Sri Lanka angajați brutari în Ditrau, județul Harghita, reprezentanții Uniunii facând apel la calm.Purtatorul de cuvânt…

- Localnicii din comuna Ditrau, județul Harghita, sunt chemați la o adunare populara, sambata. Satenii sunt suparați ca o brutarie a angajat doi emigranți din Sri Lanka și se tem ca aceștia vor crea probleme.Vezi si: Ludovic Orban il contrazice pe Ludovic Orban? Deciziile CCR 1.557/2009 și 1.431/2010…

- Protest intr-o comuna din Harghita, dupa ce patronul unei brutarii a angajat doi cetațeni din Sri Lanka. Localnicii spun ca se tem pentru siguranța lor și sunt ingrijorați ca strainii le-ar putea pune in pericol traditiile locale si cultura.

- Piumal si Amahinda au 22, respectiv 49 ani, sunt brutari si au fost angajati cu forme legale, prin intermediul unei firme de recrutare, la cea mai mare fabrica de paine din regiunea Gheorgheni. Patronii fabricii din Ditrau spun ca au vrut sa angajeze forta de munca locala, atat din Harghita cat si din…