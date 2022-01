Revoltă a părinţilor şi a elevilor pentru schimbarea şcolii online: „Care-i logica?“ Parintii si elevii sunt nemultumiti dupa ce ministrii Sanatatii si Educatiei au anuntat ca noua regula pentru ca o clasa sa intre in online este ca in clasa sa apara trei cazuri pozitive in decursul a sapte zile consecutive. De asemenea, la o rata de ocupare a paturilor de peste 75% la nivel de judet, cursurile se transfera in online. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate școlile din Romania vor putea sa funcționeze cu prezența fizica de luni, insa clasele care au trei cazuri de infectare cu noul coronavirus pe o perioada de șapte zile consecutive trec in sistem online, a anunțat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la conferința comuna de vineri cu ministrul Sanatatii,…

- Incepand de luni, 17 ianuarie, odata cu prima zi din semestrul al doilea, elevii si copiii de gradinita din localitatile unde rata de infectare COVID-19 depaseste 3 la mie vor merge la scoala fizic sau vor face ore online in functie de procentul profesorilor care s-au vaccinat. O cincime din scolile,…

- Senatorii au adoptat, miercuri, cu majoritate de voturi (128), proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul pandemiei. Legea nu se aplica inca deoarece mai trebuie sa treaca de votul Camerei Deputaților,…

- 22 octombrie| LISTA ACTUALIZATA a claselor din județul Alba care trec in ONLINE, din cauza infectarilor cu COVID-19 in randul elevilor sau profesorilor LISTA ACTUALIZATA a claselor din județul Alba care trec in ONLINE, din cauza infectarilor cu COVID-19 in randul elevilor sau profesorilor CLICK AICI…

- Val de reacții dupa anunțul președintelui. Nu toata lumea este de acord cu vacanța forțata de doua saptamani pentru toți elevii. Ministrul Educației considera ca varianta este preferabila școlii online in aceasta perioada.

- 20 octombrie| LISTA ACTUALIZATA a claselor din județul Alba care trec in ONLINE, din cauza infectarilor cu COVID-19 in randul elevilor sau profesorilor LISTA ACTUALIZATA a claselor din județul Alba care trec in ONLINE, din cauza infectarilor cu COVID-19 in randul elevilor sau profesorilor CLICK AICI…

- 19 octombrie| LISTA ACTUALIZATA a claselor din județul Alba care trec in ONLINE, din cauza infectarilor cu COVID-19 in randul elevilor sau profesorilor LISTA ACTUALIZATA a claselor din județul Alba care trec in ONLINE, din cauza infectarilor cu COVID-19 in randul elevilor sau profesorilor CLICK AICI…

- 18 octombrie| LISTA ACTUALIZATA a claselor din județul Alba care trec in ONLINE, din cauza infectarilor cu COVID-19 in randul elevilor sau profesorilor LISTA ACTUALIZATA a claselor din județul Alba care trec in ONLINE, din cauza infectarilor cu COVID-19 in randul elevilor sau profesorilor CLICK AICI…