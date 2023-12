Revoltă a Organizației transportatorilor: Acordul privind aderarea României la Schengen doar aerian şi maritim este „praf în ochi” Reprezentantii celei mai mari organizatii a transportatorilor de marfuri din vestul tarii considera ca acordul privind aderarea Romaniei la Schengen doar aerian si maritim este „praf in ochi” si cer Guvernului sa isi intensifice actiunile pentru a obtine si aderarea cu frontierele terestre tot in 2024, amintind ca economia si societatea romaneasca „sunt profund afectate […] The post Revolta a Organizației transportatorilor: Acordul privind aderarea Romaniei la Schengen doar aerian si maritim este „praf in ochi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) il va convoca pe ambasadorul Rusiei dupa ce a fost descoperit un crater de drona in apropierea graniței cu Ucraina, se arata intr-un comunicat emis joi de MAE. „Ministerul Afacerilor Externe protesteaza ferm fata de incidentul generat de prabusirea necontrolata a…

- Conducerile Curtilor de Apel, cele mai ai importante asociatii din Justiție și CSM protesteaza, inclusiv prin scrisori deschise trimise Guvernului, fața de prevederile proiectului privind masurile fiscal-bugetare aflat in dezabatere publica, care urmeaza sa fie adoptat de Guvern, prin care urmeaza sa…

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a afirmat luni ca negocierile aflate in desfasurare cu Austria inca nu au condus la un acord final cu privire la aderarea la spatiul Schengen și a respins posibilitatea ca Bulgaria sa accepte in mod exclusiv anumite reguli specifice. Denkov a facut referire la cererea…

- Austria may be willing to relax its veto on expanding the European Union’s passport-control-free Schengen zone to Romania and Bulgaria, proposing access for air travel to and from the two countries, according to Bloomberg. The government in Vienna had been the main impediment to an expansion as Chancellor Karl…

- Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a declarat, joi, la Chișinau ca regreta decizia Austriei de a bloca aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, potrivit TV8. El „spera” ca decizia Guvernului federal la o urmatoare solicitare „sa fie revizuita”. Declarațiile au fost facute in…

- Protestele angajaților din cadrul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și a celor din cadrul Caselor județene de Sanatate escaladeaza. Aceștia anunța ca vor fi sistate platile catre spitale si furnizorii de servicii. Angajatii Caselor de Asigurari de Sanatate vor protesta, marti, la sediul Ministerului…

- Karl Nehammer a reconfirmat poziția Austriei, care se impotrivește intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen inca de anul trecut. El a declarat marți, la Viena, ca extinderea Schengen este in prezent „de neconceput” pentru țara sa, transmite agenția de presa bulgara bta. Intr-o declarație data jurnaliștilor,…

- Ministrul Educației anunța ca nu este clar cum vor fi marite salariile cadrelor didactice de la 1 ianuarie. Ligia Deca spune ca Ministerul Educației are nevoie de inca 9 miliarde de lei pentru a putea plati in 2023 toate salariile din domeniu, bursele și transportul elevilor navetiști. Ministerul Educației…