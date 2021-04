Pronuntare amanata intr-unul dintre dosarele lui Nicusor Constantinescu, fostul presedinte al CJC

Antoneta Ardeleanu, judecator in Tribunalul Constanta, nu se va pronuntat azi in dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, este suspectat de abuz in… [citeste mai departe]