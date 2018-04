Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a firmat vineri ca, la inceputul saptamanii viitoare, va avea o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a discuta si a da “forma finala” sesizarii care va fi depusa la Curtea Constitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins solicitarea de revocare din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi. “Sesizarea Curtii este The post REVOCAREA LUI KOVESI. Tudorel Toader, despre discursul lui Iohannis: Si pentru dansul este acelasi drept al libertatii de exprimare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…