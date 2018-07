Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul roman de stanga a obtinut plecarea sefei parchetului anticoruptie DNA Laura Codruta Kovesi, revocata luni de catre seful statului, care s-a opus mult timp destituirii acestei magistrate, devenite imaginea puterii judiciare in aceasta fosta tara cuminista, comenteaza AFP. Coalitia guvernamentala…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca hotararea presedintelui Klaus Iohannis de a semna revocarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este un lucru normal, acesta respectand o decizie a Curtii Constitutionale. "Presedintele a respectat o decizie a Curtii…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu și-a delegat atribuțiile, incepand de luni. Parlamentarul PSD Adrian Țuțuianu va prelua atribuțiile președintelui Senatului, in perioada 9-11 iulie, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Decizia de delegare a atribuțiilor de președinte al Senatului…

- Klaus Iohannis a afirmat ca motivarea foarte ampla scrisa de CCR ofera cateva indicații, dar ridica și cateva probleme și ca nu poate sa faca urmatorul pas pana nu se clarifica. ”PSD incearca sa amputeze puterile președintelui. (…) La legile Justiției puterea președintelui a…

- "Aici presedintele este cel in masura sa decida (legat de organizarea unui referendum privind independenta justitiei - n.r.). Cred ca presedintele ar trebui sa se foloseasca de orice instrument legal constitutional pe care il are, ca sa transeze daca planeaza indoieli vizavi de intentia societatii…

- Scenarii dupa decizia CCR. Curtea Constitutionala a decis, miercuri, ca intre Ministerul Justitiei si Presedintie a existat un conflict juridic. Ca atare, Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din fruntea DNA. Exista insa o portita, spun specialistii consultati de Libertatea.…

- Seful statului roman "nu are puteri discretionare" in acest domeniu si este necesar, astfel, "sa emita un decret de revocare", in urma cererii Ministerului Justitiei, arata CCR intr-o decizie fara apel, care reprezinta o victorie majora pentru Guvernul social-democrat, comenteaza AFP, citat de news.ro.…

