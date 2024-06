Revocarea licenței Orano la mina de uraniu Imouraren: Rusia se joacă de-a uraniul cu Franța Guvernul militar din Niger a anulat licența de operare a producatorului francez de combustibil nuclear Orano la mina de uraniu Imouraren, una dintre cele mai mari din lume. Aceasta decizie reflecta tensiunile crescande dintre Niger și Franța, precum și schimbarile geopolitice din regiune, cu Rusia manifestand un interes tot mai mare pentru acest sit strategic. […] The post Revocarea licenței Orano la mina de uraniu Imouraren: Rusia se joaca de-a uraniul cu Franța appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

