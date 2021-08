Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Daniel Suciu a sarit din nou la gatul lui Turc, acuzandu-l ca NU respecta promisiunile din campania electorala. Dupa ce ieri s-a votat IMPOTRIVA susținerii spitalului cu fonduri de la Bugetul Local, Suciu a mai ridicat o problema. ”Nici cei 3.000 de bistrițeni de la meciul de fotbal nu-i spun…

- Studiul de oportunitate in baza caruia vor fi stabilite investițiile din Sanatatea gorjeana va fi gata pana la finalul acestei luni. Studiul este in lucru la nivelul Consiliului Județean Gorj, administratorul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Studiul de oportunitate va fi elaborat in funcție…

- Consiliul Județean Suceava continua sa asigure finanțarea cu prioritate a Spitalului Județean de Urgența “Sfantul Ioan Cel Nou”. Astfel, in ședința deliberativului județean de saptamana viitoare președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, va propune alocarea sumei de 1.518.222 lei pentru achiziționarea…

- Peste 1,3 milioane de euro vor fi cheltuite pentru achiziția de aparatura medicala destinata Spitalului Municipal din Motru. Este vorba de un contract de achiziție publica pentru furnizarea de aparatura medicala necesara in vederea consolidarii capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea și…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu va avea la dispoziție in perioada imediat urmatoare un proiect pentru o cladire noua. Imobilul ar putea fi realizat in stada Progresului și va fi legat cu o pasarela de cladirea veche a Spitalului 700, cum este cunoscut. Este cel mai important…

- O fisura sesizata la un furtun de oxigen din secția de medicina interna a Spitalului Județean de Urgența a pus pe jar ISU Bacau. Sesizați de medicul-șef, pompierii au deplasat la SJU mai multe mașini de intervenție. „Prezența echipajelor ISU in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a anunțat ca va fi cumparata o camera hiperbara. Valoarea achiziției este de peste 30.000 de euro. Potrivit lui Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, va fi amenajat un spațiu corespunzator in care va fi instalata camera hiperbara,…

- Noua cladire a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu ar putea costa peste 75 de milioane de euro. In acest moment, este in derulare realizarea unui studiu de oportunitate care va stabili care este formula potrivita privind modernizarea unitații medicale de la Targu Jiu. Se are in vedere inclusiv…