Revista Vogue, ținta unui scandal. Publicația, acuzată pentru imaginea ”ștearsă” a Kamalei Harris, pentru coperta lunii februarie Celebra revista Vogue a starnit controverse in mediul online, dupa ce a publicat doua fotografii cu viitorul vicepreședinte american, Kamala Harris, care va aparea pe coperta lunii februarie. Criticii acuza publicația pentru apariția dezamagitoare și ”ștearsa” a pozelor cu vicepreședintele ales al SUA, scrie CNN. Cele doua variante de imagini pentru coperta postate o arata pe Kamala in aspecte diferite. Prima imagine, puternic dezbatuta de internauți, o infațișaza pe Kamala imbracata intr-o jacheta neagra, incalțata cu adidași, iar cealalta imbracata office in pantaloni și sacou bleu, pe un fundal… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședinta aleasa a SUA, Kamala Harris, a spus miercuri ca se alatura președintelui ales Joe Biden cerând încheierea asaltului asupra Capitoliului. ”Ma alaturi președintelui ales Joe Biden și apelului sau de pune capat asaltului asupra Capitoliului și a funcționarilor publici…

- Cutremurul cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter si cu epicentrul in orasul Petrinja, din Croatia centrala, a provocat 7 morti, 26 de raniti si a distrus sau a avariat mii de case. Seismele minore care i-au urmat celui de martea trecuta au ingreunat operatiunile de salvare. Luni s-a produs un nou…

- The National Council of Students (CNE) on Monday asked the Ministry of Education to decentralize the decision-making process for reopening schools, depending on the incidence rate at the local level, and to initiate discussions on the organization of the national exams, so as to have a number of…

- Harry Styles, in haine de femeie pe coperta revistei Vogue! Primul barbat care a pozat vreodata pentru coperta revistei! Harry Styles a pozat in haine de femeie pe coperta revistei Vogue. Și nu asta este adevarata noutate. Ci aceea ca artistul este primul barbat care a pozat vreodata pentru coperta…

- Harry Styles, fost membru al formației britanice One Direction, a devenit primul barbat care a aparut pe coperta Vogue – dar ceea ce poarta este o declarație puternica. Cantarețul in varsta de 26 de ani a ales sa poarte o rochie Gucci pentru ședința foto. Harry a vorbit despre alegerea... The post Harry…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan apare pe coperta viitorului numar al revistei franceze de satira Charlie Hebdo. Publicația a postat marti coperta pe Facebook, decizie care probabil va tensiona și mai tare relațiile dintre Turcia și Franța, scrie digi24.ro

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan apare pe coperta viitorului numar al revistei franceze de satira Charlie Hebdo. Publicația a postat marti coperta pe Facebook, decizie care probabil va tensiona și mai tare relațiile dintre Turcia și Franța, relateaza dpa, potrivit Agerpres.