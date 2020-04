Revista Vogue Italia a reacţionat la criza provocată de pandemia de coronavirus printr-o copertă complet goală FOTO Fiind o publicație care folosește imagini pentru a inspira și informa, publicarea unei coperti complet albe nu are precedent in istoria revistei Vogue. Acest lucru a vrut sa arata ca vremurile se schimba si ca putem sa iesim din zona noastra de conform daca trebuie. Așadar trebuie sa ramanem in casele noastre si sa optam pentru decizii mai puțin evidente. In fața celei mai mari crize de sanatate care a lovit țara in acest secol, Italia fiind una dintre cele mai afectate țari de acest virus, a iesit din zona de confort si a transmis speranta prin creatie. Redactorul-șef al revistei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

