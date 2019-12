Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara va avea loc un eveniment dedicat datinilor și obiceiurilor de Craciun. La acest eveniment va fi sarbatorit și Vasile Conea, „regele doinelor”. Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș aduce artiști ai folclorului romanesc pe scena, la Timișoara.

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii in parteneriat cu Centrul pentru Educație Antreprenoriala și Asistența in Afaceri (CEDA), KulturKontakt Austria și cu suportul financiar al Liechtenstein Development Service (LED) organizeaza Conferința Naționala „Guvernare eficienta și viabila a instituțiilor…

- Joi, 14 noiembrie, in majestuosul Palat al Parlamentului, cu stil și eleganța, s-a desfașurat evenimentul „Gala BURSA”, unde au fost marcați 29 de ani de apariție neintrerupta a cotidianului BURSA. Timp de aproape cinci ore, Salonul de Receptii de la Parlament a reunit peste 500 de invitati – ministri,…

- Startul celei de-a treia editii a Bucharest Gaming Week 2019 a fost marcat printr-un vernisaj dedicat artei din jocurile video create in Romania, intr-un eveniment organizat luni seara in incinta Palatului Universul din Bucuresti. Expozitia de "art video gaming" are scopul de a scoate…

- Pe 23 octombrie, de Ziua Mondiala a baletului, a fost lansata in... virtual, deocamdata, prima revista dedicata artei baletului din Romania. De ce o revista dedicata exclusiv baletului La aceasta intrebare raspunde in primul numar Vivia Sandulescu, doctor in Teoria teatrului si cinematografiei, profesor…

- ■ „Revista isi propune sa abordeze teme inscrise in marile domenii teologice, dar mai ales studii si documente interdisciplinare adresate orei de religie“, a declarat profesorul - preot Mihai Capsa Togan, redactorul sef al publicatiei O noua publicatie a aparut, recent, in peisajul publicistic nemtean…