Stiri pe aceeasi tema

- Revista Time a prezentat lista cu nominalizatii pentru ”Personalitate anului 2020”, a anunțat ziarul New York Post, citat de Mediafax. Printre canditatii la premiu se numara epidemiologul-șef al SUA, Dr. Anthony Fauci, cantareața Beyonce, Donald Trump, fostul președinte SUA, sau Vladimir Putin, liderul…

- Indexul Miliardarilor Bloomberg este unul dintre cele mai importante și mai exacte topuri ale celor mai bogați oameni ai lumii. In loc sa masoare averea practica deținuta de cineva anume, specialiștii de la Blommberg calculeaza valoarea neta a unei persoane, in funcție de proprietațile deținute, investițiile…

- Interviu cu Sebastian Dobrincu, cel mai tanar milionar din Silicon Valley. Exmatriculat in Romania, vizionar in SUA Sebastian Dobrincu, cel ai tanar milionar in dolari din Silicon Valley, a fost invitatul lui Vitalie Cojocari, in emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, transmisa exclusiv pe…

- Jeff Bezos, CEO-ul grupului Amazon si cel mai bogat om din lume, a confirmat marti ca prima gradinita finantata din fondurile sale caritabile isi va deschide portile pe 19 octombrie in orasul Des Moines din statul american Washington, informeaza AFP. Unitatea de invatamant, aflata in nord-vestul tarii,…

- Comisarul european Thierry Breton a vorbit pentru Financial Times despre posibilele masuri de protectie, care ar urma sa fie luate in circumstante extreme, dupa cum spune el, dar acestea includ inclusiv posibilitatea de a forta aceste mari grupuri sa vanda o parte a operatiunilor lor europene, daca…

- Lovitura dura pentru cei mai bogați oameni ai lumii, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, dar și alți miliardari au pierdut in aceasta saptamana 44 de miliarde de dolari, dupa caderile de la bursa de ,joi, potrivit Businessinsider.Jeff Bezos, CEO-ul Amazon a inregistrat cea mai mare pierdere este…

- Elon Musk, șeful companiei Tesla, a devenit al treilea cel mai bogat om din lume și l-a depașit pe Mark Zuckerberg, relateaza site-ul Go4it.PotrivitBloomberg, Elon Musk are acum o avere de 115 miliarde de dolari, in timp ceșeful Facebook are aproape 111 miliarde de dolari.Averea luiMusk, in varsta de…

- Creșterea prețului acțiunilor de la Tesla l-a plasat pe Elon Musk, CEO-ul corporatiei, inaintea lui Mark Zuckerberg, de la Facebook, pe lista celor mai bogați oameni din lume, scrie teslarati.com Cei doi barbați au o relație tumultuoasa, care a dus la o rivalitate acerba. Disensiunile dintre ei au inceput…