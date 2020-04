Stiri pe aceeasi tema

- Corina Posea, medic de la Centrul de Transfuzie Sanguina București, spune ca suntem blocați in a incepe ”cel mai eficient tratament pentru pacienții bolnavi cu COVID evidențiat pana acum”.Nu exista un remediu sigur pentru COVID-19. Dar exista cateva scheme de tratament. Printre ele, una incercata de…

- Persoanele care vin in Romania din Italia, Franta, Germania, Spania si Iran vor fi plasate in carantina, aceste tari fiind considerate zone rosii din punct de vedere al riscului de infectare cu coronavirus, conform listei care a intrat in vigoare miercuri la ora 0:00. Cetatenii sositi din oricare dintre…

- Lista cu ''zonele rosii'', pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata si publicata miercuri pe site-ul INSP. Potrivit INSP, tarile considerate ''zone rosii'' sunt: Italia, Franta, Germania, Spania si Iran.Astfel ca cetatenii romani care se…

- Autor: Cornel NISTORESCU Pe unde o fi Klaus Iohannis, nu știu. Poate ca nici nu conteaza din moment ce nu are nici o reacție. Daca n-ar fi fost comunicatul ALDE care sa ne anunțe ca partidul condus de Calin Popescu Tariceanu nu considera data alegerilor locale ca fiind o prioritate, nici nu ne-am fi…

- Noua cetateni romani de etnie roma care s-au intors in aceasta dupa-amiaza din Italia, trecand prin Germania, au facut scandal la Vama din Cenad, refuzand sa intre in carantina. A fost nevoie de interventia politiei nationale, pe langa politistii de frontiera, pentru a calma spiritele. The post Scandal…

- Mai mulți localnici au protestat, duminica seara, la Bechet, dupa ce autoritatile au anuntat ca toate persoanele care vin din zonele de carantina din Italia vor fi izolate intr-un campus scolar din Bechet, potrivit Mediafax.Primele persoane ar putea ajunge in carantina in campusul liceului…

- Trei persoane care au calatorit cu un microbuz din Italia in Romania au fost plasate in carantina in orașul Galați. Este vorba despre doi barbați și o femeie care au plecat din Brescia, potrivit Mediafax.Potrivit prefectului județului Galați, cei trei au fost preluați de autoritați de la intrarea…