- Lumea intreaga se gandește deja cum vor arata urmatoarele 100 de zile pe planeta. Finanțiștii cred ca ne vom confrunta o o criza comparabila cu Marele Crah. Alții, mai optimiști, cred ca economia mondiala iși va reveni spre sfarșitul anului.

- Germania iși protejeaza companiile pentru a nu fi preluate de firme din strainatate, mai ales din China. Iar in Marea Britanie, premierul Boris Johnson raspunde la tratament. Cum arata Lumea azi ne spune colega noastra Ioana Dumitrescu, in revista presei internaționale.

- Sistemul nostru de sanatate este supus unei presiuni enorme in aceasta perioada. Comunitatea este susținuta și protejata in fiecare zi de mii de medici și asistente care lupta cu prețul propriei vieți. Condițiile medicilor sunt cu mult mai modeste, iar nevoile și necesitațile acestora, cu mult mai mari.…

- Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constitutiei Romaniei, dar si de Ordonanta de urgenta numarul 1 din 1999. Ordonanta spune ca starea de urgenta se poate impune pe o perioada de cel mult 30 de zile si prevede masuri exceptionale economice sau de ordine publica, scrie Mediafax. Iata…

- China este al saptelea partener comercial al Romaniei, iar raspandirea coronavirusului afecteaza business-urile locale care importa in special telefoane, masini si echipamente electrice direct din aceasta tara, potrivit estimarilor analistilor KeysFin. "In ciuda efectelor economice majore in cazul Chinei,…

- Sistemul cardurilor de sanatate nu funcționeaza, vineri dimineața, iar medicii de familie nu pot prescrie tratamente pacienților.Citește și: Victor Ponta poveste TERIFIANTA cu mama lui, din spitalele romanești: M-au sunat la ora 11 noaptea Sistemul cardurilor de sanatate a picat, din…

- Romulus Druga, din București, dar și alți cititori, ne intreaba daca se mai pot cumpara anii de vechime in munca, ce-i lipsesc unei persoane pentru a se putea pensiona, așa cum s-a putut proceda in in perioada 2016-2019.RASPUNS: Intr-adevar, conform Legii nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul…

- Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, a salutat faptul ca primariile sucevene vor primi, anul acesta, mai mulți bani de la bugetul central. Constantin Daniel Cadariu a spus ca prin Legea bugetului de stat pe 2019, administrațiile locale vor primi din impozitul pe venit sume mai mari,…