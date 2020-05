Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Culturii este infectat cu COVID-19. E al treilea membru al cabinetului, dupa seful Executivului de la Moscova si ministrul Constructiilor, testati si ei pozitiv. Cum arata 'Lumea azi', ne spune Ioana Dumitrescu in revista presei internationale.

- Dermatologii spanioli sustin ca cel putin 5 forme de eruptii cutanate sunt provocate de Covid-19. Medicii au facut legatura cu faptul ca unii dintre acestia erau infectati cu SARS COV-2. Cum arata Lumea Azi ne spune Ioana Dumitrescu, in revista presei internationale.

- Cercetatorii francezi de la Institutul Pasteur au creat primul test din lume care masoara nivelul de imunitate la Covid-19. Autoritatile de la Paris au anuntat ca pot face pana la o suta de mii de teste pe saptamana.

- 1509 decese din cauza Covid 19 inregistrate in ultimele 24 de ore in Statele Unite. Au murit, in total, aproape 24 de mii de oameni, iar jumatate sunt in New York , scrie presa americana. Cum arata Lumea azi ne spune Ioana Dumitrescu in revista presei internationale.

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus se ridica acum la 1,5 milioane la nivel mondial, potrivit celor mai recente date. Pandemia de virus COVID-19 , care are originea in Wuhan, China, a inceput sa se raspandeasca rapid in intreaga lume in februarie. Epicentrul asupra pandemiei s-a mutat in…

- Germania iși protejeaza companiile pentru a nu fi preluate de firme din strainatate, mai ales din China. Iar in Marea Britanie, premierul Boris Johnson raspunde la tratament. Cum arata Lumea azi ne spune colega noastra Ioana Dumitrescu, in revista presei internaționale.

- Germania are peste 58.000 de pacienți cu Covid-19, iar duminica dimineața bilanțul arata 455 de decese. Oamenilor li s-a recomandat sa stea in case, sunt interzise ieșirile in grupuri, dar “strazile nu sunt impanzite de poliție, nici de militari cu mainile pe arme. Lumea e destul de relaxata aici”,…