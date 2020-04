Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19. Bilantul anuntat vineri este cu peste 100 de morti mai mare decat cel din ziua anterioara, cand autoritatile de la Londra anuntasera 569 de persoane decedate. In momentul de fata, pe teritoriul Marii Britaniii sunt infectate cu coronavirus 38.168 de persoane. Bilantul pe tarile componente…

- Europa este ravașita de pandemia coronavirusului. În Italia, s-au înregistrat peste 10.000 de decese. Un tablou și mai sumbru arata ca Spania a ajuns pe locul al doilea. Viața normala a fost întrerupta pe întregul continent, iar prejudiciile aduse economiei sunt imense, potrivit…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- V. Stoica Responsabilii cu comunicarea evoluției cazurilor de coronavirus in Romania vor da publicitații o singura raportare in fiecare zi, renunțandu-se la varianta inițiala, in care se ofereau informații actualizate de doua ori pe zi. Asadar, potrivit datelor facute publice ieri, la ora 13.00, de…

- Italia are a doua cea mai imbatranita populație din lume, iar cetațenii sai au o lunga istorie de viața culturala și sociala activa - doi factori pentru rețeta dezastrului in contextul pandemiei de coronavirus. Pe zi ce trece, criza de coronavirus devine din ce in mai grea in Italia. Joi, 19 martie,…

- Favipiravir, un medicament pentru gripa, aprobat pentru utilizare clinica in Japonia in 2014, nu a demonstrat reactii adverse evidente in studiul clinic, a declarat intr-o conferinta de presa Zhang Xinmin, directorul Centrului National pentru Dezvoltare Biotehnologica, aflat sub autoritatea Ministerului…

- Tu cand ți-ai imbrațișat ultima data, cu patos, partenerul de viața inainte de cafeaua de dimineața? Cand ai avut timp cu adevarat sa te joci nebunește cu copiii? Tu cand ai sunat ultima oara prietenii pentru a-ți cere iertare? In toate marile nenorociri, exista, ca miez, o mare bucurie. Depinde de…

- Numarul cazurilor de coronavirus in provincia Hubei a trecut de 14.000 intr-o singura zi, dintre care 1.310 au murit, iar 3.441 de pacienti s-au vindecat si au fost externati din spital. In total sunt peste 60.000 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care 1.369 de persoane au murit, iar 6.060…