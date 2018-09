Revista presei 5 septembrie: Eurostat precizeaza ca traiul in Romania este mai scump cu 257 % fata de acum 17 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, o piata de peste 10 mld. euro, a inregistrat in T1/2018 o crestere de 6,1% a productiei, respectiv 8,1% a cifrei de afaceri fata de aceeasi perioada din 2017, cifre care pozitioneaza tara pe primul loc in Uniunea Europeana, arata o analiza a ZF facuta…

- Romania are cei mai putini angajati cu contracte temporare din Uniunea Europeana in 2017 (putin peste 1%), urmata de Lituania (2%), Estonia si Letonia (ambele 3%), arata un raport publicat luni de Eurostat, Biroul de statistica al Uniunii Europene.

- Cehia, Romania, Portugalia si Polonia inregistrau anul trecut cea mai ridicata rata a angajarii in randul migrantilor nascuti in afara Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Eurostat. În 2017, rata angajării persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de…

- Meciul FCSB - Dinamo din etapa a 2 a Ligii 1 Betano se joaca duminica, de la ora 21:00, pe Arena Nationala. Debry-ul e in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live blog pe www.prosport.ro.

- Datoriile guvernamentale de 34,4% din PIB plaseaza Romania pe locul 4 in topul tarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare din primul trimestru al anului 2018, arata datele comunicate vineri de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat.

- Schita studiului de fezabilitate pentru primul Spital Regional de Urgenta din tara ofera informatii despre sumele necesare constructiei si dotarii unitatii medicale proiectate sa fie construita la Iasi.

- Germania a fost in 2017 cel mai mare importator de produse din Rusia, in timp ce Romania este pe locul 17 in randul statelor membre ale Uniunii Europene cu cel mai ridicat nivel al importurilor provenite din aceasta tara, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica.

- In 2015, cel mai ridicat procent al deceselor care ar fi putut fi evitate era inregistrat in Romania (48,6%), Letonia (47,5%), Lituania (47%) si Slovacia (44,2%), iar cel mai scazut era in Franta (23,6%), Belgia (26%), Danemarca (26,6%), Olanda (28,1%) si Polonia (29,9%). In 2015, au murit…