Revista presei 20 august: noul sef al Jandarmeriei Romane, surprins cand dadea ordine in timpul protestelor din 10 august

- Imaginile au fost publicate de jurnalistii de la Passport Productions. Sindile a preluat comanda interimara Jandarmeriei de la Sebastian Cucos, la doar patru zile dupa interventia brutala a jandarmilor contra manifestantilor. “Incepand cu data de 15 august a.c., prim-adjunctul inspectorului general…

- Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, spune, in interviul pentru Kamikaze, ca nu el a fost comandantul actiunii din 10 august din Piata Victoriei, ca pana in jurul orei 23.00 brigada speciala nu a intervenit deloc si ca ordinul de evacuare a pietei s-a primit in momentul…

- Femeia jandarm agresata la mitingul care a avut loc vineri in Piata Victoriei si un alt jandarm vor fi externati marti de la Spitalul de Urgenta Floreasca. „Amandoi vor pleca astazi. S-au facut investigatii si sunt bine, o sa plece astazi", a anuntat purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Bogdan…

- Comisia Europeana condamna agresiunile atribuite forțelor de ordine din Romania impotriva jurnaliștilor, in timpul protestelor violente de vineri, evidențiind ca este ”important” ca angajații companiilor me...

- Un video postat pe retelele de socializare isca numeroase semne de intrebare privind integritatea si profesionalismul unora dintre angajatii Jandarmeriei. Protestele recente din Piata Victoriei arata faptul ca fortele de ordine au primit indicatii clare in ceea ce priveste interventia asupra manifestantilor.…

- Jandarmeria Romana a publicat imagini din timpul protestului violent de aseara, vazut din unghiul lor. De asemeena, oficialii instituției au avut un mesaj de transmis celor care au avut spirit civic și le-au salvat colegii din mana huliganilor. Procurorii militari au deschis dosar penal privind interventia…

- Una dintre persoanele implicate in ultragierea unui jandarm la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei a fost identificata, potrivit Biroului de presa al Jandarmeriei Capitalei citat de Agerpres.ro Cu privire la evenimentele din data de 4 iulie, din Piata Victoriei, in urma carora doi jandarmi…

- Șeful de stat major al Jandarmeriei și prim adjunct al inspectorului general, Ionuț Sindile și Alin Mastan, șeful Jandarmeriei București au fost la comanda instituției miercuri seara, cand au avut loc incidentele din Piața Victoriei dintre jandarmi și protestatari, au declarat pentru G4Media.ro surse…