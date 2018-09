Revista presei 19 septembrie: Metrorex ar putea plati despagubiri de 188 milioane lei. Catre cine se va duce suma!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a lansat joi in dezbatere publica un proiect care propune ca despagubirile pe care Metrorex le datoreaza companiei Astaldi, in valoare de 188 milioane lei, sa fie platite de la bugetul statului. In caz contrar, ar incetini sau chiar stagna lucrarile la Magistrala V, spune…

- Corpul de control al premierului si cel al ministrului Transporturilor verifica modul in care au fost derulate contractele pentru realizarea metroului Drumul Taberei – Eroilor, precum si circumstantele in care Metrorex a ajuns sa datoreze constructorilor 188 de milioane de lei, potrivit unui comunicat…

- Noile cladiri de birouri asigura spatii suficiente pentru expansiunea companiilor, relocarea din mai multe sedii sau intrarea pe piata locala a unor noi jucatori, insa livrarea la timp depinde de vreme, capacitatea constructorului de a mobiliza suficienta forta de munca si subcontractori.

- Ford Motor a acceptat sa plateasca 299,1 milioane de dolari pentru a rezolva o actiune colectiva in justitie referitoare la echiparea a peste sase milioane de vehicule in SUA cu airbag-uri defecte produse de grupul nipon Takata, informeaza Agerpres, citand ...

- Cuponiada din anii ’90 revine in actualitate. Gheorghe Lazar traiește in comuna ilfoveana Berceni. Lucreaza ca fochist și are nevoie de mai mulți bani. Și-a amintit ca are acțiuni la o fabrica și vrea sa le vanda. A venit la Depozitarul Central din București sa se intereseze care e situația contului…

- Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, va cumpara energie electrica in valoare de 59,9 milioane lei (12,8 milioane euro), fara TVA, de la producatorul de energie Hidroelectrica, una dintre cele mai profitabile companii de stat, potrivit unui anunt publicat joi…