Revista "Pentru Patrie" aniversează 70 de ani Revedere ca-n familie La 70 de ani de apariție neintrerupta, una dintre cele mai citite publicații romanești din ultimul veac, revista “Pentru Patrie”, lunar al Ministerului de Interne, și-a reunit familia redacționala cu reprezentanți ai generațiilor de ieri și de azi intr-o ceremonie gazduita la ea acasa, joi 7 noiembrie a.c., la sediul Centrului Cultural al M.I. Dominantele reuniunii au fost, nu surprinzator, emoția și bucuria. Emoția revederii, in unele cazuri dupa mulți și mulți ani, a unor oameni care au contribuit nemijlocit la crearea unui brand de neindoielnica trainicie și calitate,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

