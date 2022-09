Revista „Bacoviana”  

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul educational initiat in 2021 de Scoala Gimnaziala „Alexandru Piru” Margineni, jud. Bacau are o titulatura mai larga: „Alexandru Piru (22 aug. 1917, Margineni, jud. Bacau – 6 nov. 1993, Bucuresti) – Vasile Alecsandri (14 iun. 1818, Bacau – 22 aug. 1890, Mircesti, jud. Iasi)” si doi parteneri…

- * Revista de cultura și atitudine ,,Plumb”, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania (USR) a ajuns in aceasta luna la numarul 185, ceea ce inseamna aproape 15 ani și jumatate de apariție neintrerupta in peisajul revistelor culturale romanești. Așadar, sa-i dorim și pentru urmatorii ani,…

- O eleva de la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri‘’ din Bacau a obținut prima medalie de aur la o Olimpiada Internaționala de Limba Germana la care a participat delegația Romaniei. „Teodora Smintanca-Strugariu, eleva in clasa a X-a la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri‘’ din Bacau, s-a clasat pe…

- Un grup de scriitori, profesori, artiști plastici, studenți și ziariști s-au reunit, vineri, 5 august, la in sala de expoziții a Galeriilor Alfa din Bacau pentru a marca implinirea a 100 de ani de la nașterea scriitorului Marin Preda. Reuniunea, organizata de Societatea Cultural-Stiintifica „Vasile…

- * Revista de cultura și atitudine ,,Plumb” (Iunie – Nr. 183), publicație care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania (USR), ne aduce aminte de ziua de 15 iunie și ni-l prezinta pe coperta, in medalion, pe Mihai Eminescu, langa a sa ,,Glossa”. Și tot despre vasta sa opera poetica și filosofica…

- Caravana OAER (Ordinul Auditorilor Energetici din Romania) ajunge la Bacau pe 14 iulie 2022. OAER are placerea sa va invite la evenimentul organizat de catre OAER/UTCB (Universitatea Tehnica de Construcții Bucuresti) cu sprijinul UVAB (Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau), in cadrul caruia se vor…

- Implinirea a 204 ani de la nașterea, in Bacau, a poetului și diplomatului Vasile Alecsandri a fost celebrata la biserica unde a fost botezat, pe 22 iunie 1818, Biserica „Precista”. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Societații Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” din Bacau, in parteneriat…