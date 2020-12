Elon Musk ocupa locul intai in clasamentul „Business Person of the Year”, realizat de revista americana Fortune. Averea fondatorului Tesla a crescut anul acesta cu 115 miliarde de dolari si a ajuns la 142 de miliarde de dolari, anunța MEDIAFAX.

Astfel, miliardarul in varsta de 49 de ani a devenit al doilea cel mai bogat om din lume, fiind depasit de Jeff Bezos, care se gaseste pe pozitia a saptea in topul Fortune, scrie Ziarul Financiar.

Anul acesta, seful Amazon a devenit prima persoana care a atins o avere de 200 de miliarde de dolari, intrucat retailerul online a profitat din…