Revisa presei de azi, 16 iulie. Trump numeste Uniunea Europeana drept un dusman al Statelor Unite

- Europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ''inamici'' de catre Donald Trump si i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in cursul intalnirii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP si dpa, conform…

- Presedintele american, Donald Trump, a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, „inamicii“ Statelor Unite. El a facut aceasta declaratie in cadrul unui interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin, care va avea loc luni…

- Rusia, Uniunea Europeana și China sunt, din motive diferite, „inamicii” Statelor Unite, a apreciat președintele american Donald Trump intr-un interviu difuzat cu o zi inainte de prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump, care se intalneste luni, 16 iulie, la Helsinki cu omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat joi ca intalnirea sa cu presedintele rus ar putea fi cea mai usoara din cursul turneului sau in Europa si a subliniat ca Moscova este un concurent si

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat sa planeze indoiala asupra pozitiei Statelor Unite privind Crimeea, neexcluzand clar recunoasterea anexarii acesteia din urma de catre Rusia, scrie sambata AFP. "Vom vedea", a raspuns simplu Trump la o intrebare pusa vineri, la bordul Air Force…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin s-ar putea intalni luna viitoare la Helsinki, a informat un oficial al Statelor Unite. Trump este asteptat sa aiba o intrevedere cu omologul sau in luna iulie, in cadrul unei vizite in Europa, unde acesta va participa la un summit…