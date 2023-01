Stiri pe aceeasi tema

- Formatia de pe litoral va sustine primul meci oficial din 2023 pe 23 ianuarie, la Ovidiu, contra CFR Cluj, campioana en titre si echipa clasata pe locul doi, la un punct in spatele "marinarilorldquo;. Farul Constanta, echipa clasata pe primul loc in Superliga, incheie vacanta miercuri, 4 ianuarie, zi…

- Pe locul intai in clasament, echipa de pe litoral intalneste in primele trei meciuri din 2023 din Superliga CFR Cluj, FCSB si Universitatea Craiova. Farul Constanta, echipa de pe locul intai in Superliga, are parte de o serie de foc la reluarea campionatului, in luna ianuarie a anului viitor. In prima…

- Echipa de fotbal Farul Constanta incheie anul 2022 pe primul loc in Superliga.Formatia de pe litoral a totalizat 45 de puncte, iar, in aceasta seara, putea fi intrecuta de a doua clasata, campioana CFR Cluj, care, cu 44 de puncte, a intalnit acasa FC Hermannstadt, in etapa a 21 a.Surprinzator insa,…

- Inaintea ultimei etape, pentru clasarea pe primele doua locuri din grupa se lupta patru echipe. Farul Constanta, liderul Superligii, sustine miercuri, 7 decembrie, de la ora 20.00, ultimul meci din acest an pe teren propriu. Adversara "marinarilorldquo; este CFR Cluj, campioana en titre a Romaniei si…

- Conducerea clubului FCV Farul Constanta a anuntat, miercuri, 30 noiembrie, ca a pus in vanzare biletele pentru meciul cu CFR Cluj, ultimul din Grupa C a Cupei Romaniei, programat miercuri, 7 decembrie, de la ora 20.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. Partida este decisiva pentru…

- CSM Alexandria – U Cluj, din etapa a doua a grupelor Cupei Romaniei, s-a incheiat cu o infrangere dura pentru elevii lui Ștefan Odoroaba. Ardelenii au dominat partida pe toata durata jocului. In minutul 30, defensiva Alexandriei a cedat, iar Haita a inscris la vinclu. Mai apoi, au urmat doua ocazii…

- In aceasta luna, nationala Romaniei disputa doua jocuri de pregatire, ultimele inaintea debutului de anul viitor in preliminariile EURO 2024. Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat lotul pe care va miza la aceste doua jocuri, informeaza frf.ro. Dintre cei 26 de jucatori convocati, 6 sunt eligibili…