Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS ROMANIA. Conform spuselor Profesorului Alexandru Rafila, Romania ar putea intra din nou in stare de urgenta. Acest lucru se va intampla daca numarul cazurilor grave de pacienti cu forme grave de coronavirus va creste, iar spitalele nu le vor face fata. Nelu Tataru, un nou apel pentru…

- Nelu Tataru a facut anunțul mult așteptat de romani: revenim sau nu la starea de urgența și in ce condiții, data fiind creșterea alarmanta a noilor cazuri de coronavirus din Romania? Ministrul Sanatații a explicat cum s-ar putea ajunge la impunerea unor noi masuri de restricție in țara.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma, intr-un interviu acordat joi AGERPRES, ca Romania nu a depasit primul val al pandemiei de coronavirus si ca ''asistam la a II-a cocoasa a primului val'', dupa ce pe teritoriul tarii au

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a avertizat ca numarul de cazuri in creștere ne arata ca „suntem pe a doua cocoașa” a epidemiei de coronavirus. „​Suntem pe a doua panta ascendenta, suntem pe a doua cocoașa. Acum trei saptamani, trei saptamani jumatate, eram pe transmitere 0,6-0,7, acum suntem…

- Romania se afla deja pe a doua panta ascendenta in ceea ce privește infectarile cu noul coronavirus, insa ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca nu exista pericolulul reintoarcerii la izolare ori instituirea unui alt grad al starii de alerta.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca este posibil ca starea de alerta sa ramana in vigoare si dupa 15 iunie, tinand cont de evolutia epidemiei dupa relaxarea masurilor restrictive privind prevenirea raspandirii coronaviursului. “Din 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar…

- ”Noi trebuie sa urmarim acele focare care se nasc in acest moment. Nu mai avem acea transmitere intensa in comunitate, avem focare in caminele de batrani, in caminele de asistați neuropsihic, la personalul care ii ingrijesc pe cei din aceste camine și la personalul medical. Aici trebuie sa venim…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca Romania inca merge spre varful pandemiei de coronavirus si se asteapta ca in urmatoarele doua saptamani sa scada numarului cazurilor noi "de la o zi la alta". "Ne asteptam la sfarsitul lunii aprilie, dupa sarbatorilor pascale, la un varf, varful…