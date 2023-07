Stiri pe aceeasi tema

- Dupa demiterea lui Eugen Neagoe de la Universitatea Craiova, unele publicații centrale au vehiculat ideea ca Neagoe ar putea reveni pe scaunul de antrenor la Universitatea Cluj, in pofida desparțirii scandaloase. Președintele ,,U” Cluj, Radu Constantea, spune ca aceasta varianta nu a fost luata in calcul,…

- Eugen Neagoe a vorbit despre desparțirea de Universitatea Craiova. Fostul antrenor al oltenilor a reacționat, dupa ce a plecat de pe banca tehnica a echipei, in urma rezultatului de egalitate din meciul cu Oțelul Galați. Dupa plecarea lui Eugen Neagoe, Mihai Rotaru, patronul formației, a dezvaluit ca…

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova , Mihai Rotaru, a batut palma cu Laurențiu Reghecampf pentru postul de antrenor principal, ramas vacant dupa demiterea lui Eugen Neagoe. „Ne-am ințeles de mult. Așteptam sa se faca 12 noaptea și o sa-l anunțam. Primul mandat a inceput pe 26 iulie, deci și…

- Gica Craioveanu, fostul mare atacant al Universitații Craiova, a comentat desparțirea echipei oltene de antrenorul Eugen Neagoe și ințelegerea cu Laurențiu Reghecampf. Echipa lui Mihai Rotaru a anunțat azi desparțirea de Eugen Neagoe, lucru care l-a surpins pe Craioveanu. Apoi, oltenii s-au ințeles…

- Sorin Cirțu (67 de ani) a explicat de ce s-a retras din fotbal in iunie și i-a transmis un mesaj lui Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova. Cirțu era președintele clubului din 2022, la al doilea mandat, insa, dupa un an, Rotaru i-a propus sa iși schimbe funcția și sa ocupe un post onorific.…

- Virgil Guran, vicepreședinte PNL, a dezvaluit, la un post TV, ce au discutat liderii liberali aseara cu Klaus Iohannis, in contextul in care Nicolae Ciuca se pregatește sa-și depuna mandatul de premier.„Au discutat despre realizarea rotativei in termenii și condițiile stabilite, fara sa existe planuri,…

- Duminica, 21 mai, se disputa finala Ligii Elitelor Under 16 la fotbal intre Farul Constanta si Universitatea Craiova.Pregatita de Stere Banoti, formatia de pe litoral a avansat catre marea finala dupa ce a castigat la pas Seria 2 din Liga Elitelor U 16, iar mai apoi a dispus in semifinale de Universitatea…

- Andrei Ivan (26 de ani) s-a lovit la antrenamentul condus vineri de Eugen Neagoe (55 de ani) și risca sa rateze derby-ul CS Universitatea Craiova - FCSB. Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul rundei cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1, este programat duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și…