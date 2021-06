Revine roamingul UK – UE. Prostie sau hoție? Una din cele mai mari companii de telefonie mobila din UK a anunțat costuri de roaming pentru britanicii care vor calatori în UE, o lovitura pentru festivismul lui Boris Johnson la cinci ani de la referendumul pentru Brexit, informeaza The Independent.



Clienții lui O2 au fost avertizați ca din august vor plati 3,50 lire pentru fiecare GB de date folosit peste noua limita de 25 GB. Este posibil conform tratatului comercial semnat în ajunul Craciunului, care lasa deschisa opțiunea pentru revenirea la taxe de roaming – subiect tratat superficial de UE în 2017.



… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

