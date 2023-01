Revine piața globală a obligațiunilor: refugiu împotriva recesiunii Piața globala de obligațiuni iși revine puternic, pe masura ce temerile legate de inflație se diminueaza.Veniturile fixe se redreseaza dupa prabușirea de anul trecut, restabilindu-și rolul tradițional de refugiu impotriva incetinirii creșterii economice. Obligațiunile sunt pe cale sa inregistreze cea mai buna performanța din ultimele peste trei decenii, stimulate de convingerea tot mai mare ca […] The post Revine piața globala a obligațiunilor: refugiu impotriva recesiunii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de 3 ani, cauzata de pandemia de COVID-19, Sarbatoarea Mierii revine in Piața 1848 din Blaj, in zilele de 25 și 26 martie 2023. Momentan, organizatorii nu au transmis alte detalii, insa vom reveni cand acestea vor fi disponibile. The post Dupa o pauza de 3 ani, „Sarbatoarea Mierii” revine…

- Timișoara e plasata pe locul trei din țara in ceea ce privește atractivitatea pentru cei care cauta un loc de munca, in cadrul raportului anual Review & Trends al unei platforme de recrutare online. De asemenea, la capitolul salarii, studiul plaseaza Timișoara pe locul doi, cu un venit de 4.100 de lei.…

- Dupa un 2021 record, piața globala de IPO-uri a luat o intorsatura brusca in direcția opusa in 2022. Cu doar 1.333 de IPO-uri, care au cumulat 179,5 miliarde de USD, activitatea IPO a scazut cu 45% in ceea ce privește numarul de tranzacții și cu 61% ca incasari de la an la an (YOY). Pe masura ce dimensiunea…

- Piața globala a bunurilor de lux a facut un alt salt inainte in 2022, in ciuda condițiilor economice și de consum extrem de incerte. Și ramane pregatita pentru o expansiune suplimentara anul viitor și pentru restul deceniului pana in 2030. Industria globala a bunurilor de lux va atinge o valoare de…

- Sandu Babașan, Serial Entrepreneur & Angel Investor, Co-Founder Nooka Space, a vorbit intr-un interviu acordat ziarului Adevarul despre potențialul de dezvoltare pe care il pot oferi fondurile de investiții din Emirate.

- Exista o amenințare iminenta de raspandire a rujeolei in diverse regiuni la nivel mondial. COVID-19 a dus la o scadere constanta a acoperirii vaccinale și la slabirea supravegherii bolii, au declarat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și agenția americana de sanatate publica.Rujeola este extrem…

- Veste importanta pentru pasionații de travel. Incepand din decembrie, o companie aeriana spaniola va reveni pe piața din Romania. Va opera in lunile decembrie 2022 și ianuarie 2023 zboruri comerciale regulate pe ruta Barcelona – București. Despre ce este vorba. Vueling revine in Romania cu zboruri directe…

- De la 1 ianuarie 2023, vom avea o alta OUG pe energie: se trece la piata reglementata. Anuntul vine dupa ce premierul Nicolae Ciuca s-a inteles cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu pe aceasta tema.