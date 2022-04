Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Shanghai raporteaza un numar record de cazuri de COVID. Orașul este inchis pentru a preveni raspandirea virusului, iar China a anunțat ca iși va menține politica. Orașul Shanghai intra in a treia saptamana de izolare stricta, ca parte a luptei Chinei pentru a limita cel mai mare focar…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a informat, sambata, ca un numar de 4.837 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind raportate 82 de decese, dintre care doua anterioare intervalului de referinta. “Conform datelor existente la nivelul CNCCI…

- Un numar de 14.775 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 215 decese, dintre care 8 anterioare intervalului de referinta, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data…

- Peste 22 de mii de noi cazuri de COVID-19 Foto: Arhiva. Un numar de 22.737 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore si au fost raportate 132 decese, dintre care cinci anterioare intervalului de referinta,…

- Peste 27 de mii de noi cazuri de COVID-19 Foto: Arhiva. Un numar de 27.346 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore si au fost raportate 176 decese, dintre care cinci anterioare, a informat…

- Un numar de 36.269 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 193 decese, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 8 februarie 2022, ora 10,00, in intervalul…

- Numar record de cazuri de coronavirus in Romania, de la inceputul pandemiei. Astazi s-a inregistrat un record absolut in ceea ce privește infectarile. Peste 34.000 de persoane au fost depistate pozitiv de ieri pana azi.

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 1.219 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 2.663 teste, dintre care 1.433 teste rapide. Rezulta astfel o rata de pozitivare de 46%. In Timisoara au fost raportate 668 cazuri. In Timis, 340 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate…